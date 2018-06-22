Більшість політиків в Європі не вважають Путіна загрозою – голландський депутат

"Я не знаю, чи багато людей в Європі вважають Росію загрозою. Ви повинні вести перемови з Європейським Парламентом, з іншими структурами – але в Європі не вважають Росію загрозою. Політичні партії вважають Путіна моделлю поведінки, з якої можна брати приклад. імідж, який він просуває, сприймається цими політиками з Європи", - заявив Шаап.



Водночас він підкреслив, що політики в Європі не проти України, так само, як і представники Сполучених Штатів.



"Ви можете говорити з конгресом, з демократами і республіканцями, більшість – за Україну в цьому конфлікті, проте у них уже немає такої влади: вся влада сконцентрована у Трампа. Він проводить політику непередбачуваності, і це дуже небезпечно. Ви не знаєте чого чекати завтра. Ми не знаємо, як зможемо вплинути на ту ситуацію, що відбудеться завтра", - додав голландський депутат.



Як повідомляв УНН, помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон відвідає Москву наприкінці червня. Про це повідомив спеціальний помічник президента США Гарретт Маркіз у своєму Twitter.