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Більшість політиків в Європі не вважають Путіна загрозою – голландський депутат

Більшість політиків в Європі не вважають Путіна загрозою – голландський депутат

Київ • УНН

 • 11207 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. В Європейських політичних партіях не вважають Росію загрозою. Про це під час конференції у Києві сказав голландський політик, депутат парламенту Нідерландів від Ліберальної партії Сібе Шаап, передає УНН.

"Я не знаю, чи багато людей в Європі вважають Росію загрозою. Ви повинні вести перемови з Європейським Парламентом, з іншими структурами – але в Європі не вважають Росію загрозою. Політичні партії вважають Путіна моделлю поведінки, з якої можна брати приклад. імідж, який він просуває, сприймається цими політиками з Європи", - заявив Шаап.

Водночас він підкреслив, що політики в Європі не проти України, так само, як і представники Сполучених Штатів.

"Ви можете говорити з конгресом, з демократами і республіканцями, більшість – за Україну в цьому конфлікті, проте у них уже немає такої влади: вся влада сконцентрована у Трампа. Він проводить політику непередбачуваності, і це дуже небезпечно. Ви не знаєте чого чекати завтра. Ми не знаємо, як зможемо вплинути на ту ситуацію, що відбудеться завтра", - додав голландський депутат.

Як повідомляв УНН, помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон відвідає Москву наприкінці червня. Про це повідомив спеціальний помічник президента США Гарретт Маркіз у своєму Twitter.

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