Большинство политиков в Европе не считают Путина угрозой - голландский депутат

"Я не знаю, много ли людей в Европе считают Россию угрозой. Вы должны вести переговоры с Европейским парламентом, с другими структурами - но в Европе не считают Россию угрозой. Политические партии считают Путина моделью поведения, с которой можно брать пример. Имидж, который он продвигает, воспринимается этими политиками из Европы", - заявил Шаап.



В то же время он подчеркнул, что политики в Европе не против Украины, так же, как и представители США.



"Вы можете говорить с конгрессом, с демократами и республиканцами, большинство - за Украину в этом конфликте, однако у них уже нет такой власти: вся власть сконцентрирована у Трампа. Он проводит политику непредсказуемости, и это очень опасно. Вы не знаете чего ждать завтра. Мы не знаем, как сможем повлиять на ту ситуацию, которая произойдет завтра", - добавил голландский депутат.



Как сообщал УНН, помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в конце июня. Об этом сообщил специальный помощник президента США Гарретт Маркиз в своем Twitter.