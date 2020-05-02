Більшість інфікованих коронавірусом черкащан перебувають на самоізоляції - НСЗУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Черкащині загалом виявлено 304 випадки інфікування коронавірусом, повідомляє УНН із посиланням на оперативні дані Національної служби здоров’я України.
"Із них 232 людини перебувають нині в активній фазі: 174 особи знаходяться на самоізоляції та ще 58 - госпіталізовано. Водночас вилікувалися від інфекції вже 63 особи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тим часом черкаські благодійники продовжують забезпечувати медиків усім необхідним. За інформацією об’єднання "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", днями повторну допомогу отримали медики двох районів області.
"Корсунські та катеринопільські медики днями знову отримали допомогу від МХП та благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах платформи співпраці бізнесу, влади і громади "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зокрема медикам передані захисні комбінезони, респіратори, маски, халати та інші засоби захисту.
За весь час роботи об’єднання влади та благодійників "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19" на потреби медиків витрачено вже більше 18 млн грн.
Основними партнерами "Спільнодії Черкащини" є обласна держадміністрація, ГО "Молода Черкащина", Черкаська агенція регіонального розвитку та Благодійна організація "Благодійний фонд "МХП-Громаді". Останні надали Черкащині 14 млн грн фінансової допомоги.
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