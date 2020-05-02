Большинство инфицированных коронавирусом черкасчан находятся на самоизоляции - НСЗУ

"Из них 232 человека находятся сейчас в активной фазе: 174 человека находятся на самоизоляции и еще 58 - госпитализированы. В то же время излечились от инфекции уже 63 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время черкасские благотворители продолжают обеспечивать медиков всем необходимым. По информации объединения "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", на днях повторную помощь получили медики двух районов области.

"Корсунские и Катеринопольские медики на днях снова получили помощь от МХП и благотворительного фонда "МХП-Громаді" в пределах платформы сотрудничества бизнеса, власти и общества "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности медикам переданы защитные комбинезоны, респираторы, маски, халаты и другие средства защиты.

За все время работы объединения власти и благотворителей "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19" на нужды медиков потрачено уже более 18 млн грн.

Основными партнерами "Спільнодії Черкащини" является областная госадминистрация, ОО "Молода Черкащина", Черкасское агентство регионального развития и Благотворительная организация "Благотворительный фонд "МХП-Громаді". Последние оказали Черкасской области 14 млн грн финансовой помощи.

Справка УНН: МХП - крупнейший производитель курятины в Украине, самая популярная торговая марка - "Наша Ряба". Владелец компании Юрий Косюк.