Більшість членів ЄП вважають неправильними розмови про зняття санкцій з Росії - Хармс
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Більшість депутатів Європейського парламенту вважають неправильними розмови про зняття санкцій з Російської Федерації доти, доки окуповані території України не будуть звільнені. Про це під час міжнародного форуму "Окупований півострів: 4 роки опору" заявила депутат Європарламенту від Німеччини Ребекка Хармс, передає УНН.
“Думка більшості депутатів Європарламенту: всі розмови про зняття санкцій, з нашої точки зору, неправильні. Ми вважаємо, що ці санкції мають лишатися, доки Путін не звільнить Україну і не відмовиться від спроб викривлення демократичних процесів в Україні”, — заявила Р.Хармс.
Як повідомляв УНН, депутат Європарламенту від партії “зелених” Ребекка Хармс закликала політиків бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.