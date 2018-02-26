Большинство членов ЕП считают неправильными разговоры о снятии санкций с России - Хармс
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Большинство депутатов Европейского парламента считают неправильными разговоры о снятии санкций с Российской Федерации до тех пор, пока оккупированные территории Украины не будут освобождены. Об этом во время международного форума "Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления" заявила депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс, передает УНН.
"Мнение большинства депутатов Европарламента: все разговоры о снятии санкций, с нашей точки зрения, неправильные. Мы считаем, что эти санкции должны оставаться, пока Путин не освободит Украину и не откажется от попыток искажения демократических процессов в Украине", - заявила Р.Хармс.
Как сообщал УНН, депутат Европарламента от партии "зеленых" Ребекка Хармс призвала политиков бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.