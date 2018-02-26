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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59645 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71901 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74770 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106209 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100049 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104344 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111343 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Большинство членов ЕП считают неправильными разговоры о снятии санкций с России - Хармс

Большинство членов ЕП считают неправильными разговоры о снятии санкций с России - Хармс

Киев  •  УНН

 • 7161 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Большинство депутатов Европейского парламента считают неправильными разговоры о снятии санкций с Российской Федерации до тех пор, пока оккупированные территории Украины не будут освобождены. Об этом во время международного форума "Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления" заявила депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс, передает УНН.

"Мнение большинства депутатов Европарламента: все разговоры о снятии санкций, с нашей точки зрения, неправильные. Мы считаем, что эти санкции должны оставаться, пока Путин не освободит Украину и не откажется от попыток искажения демократических процессов в Украине", - заявила Р.Хармс.

Как сообщал УНН, депутат Европарламента от партии "зеленых" Ребекка Хармс призвала политиков бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

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