Большинство членов ЕП считают неправильными разговоры о снятии санкций с России - Хармс

"Мнение большинства депутатов Европарламента: все разговоры о снятии санкций, с нашей точки зрения, неправильные. Мы считаем, что эти санкции должны оставаться, пока Путин не освободит Украину и не откажется от попыток искажения демократических процессов в Украине", - заявила Р.Хармс.

Как сообщал УНН, депутат Европарламента от партии "зеленых" Ребекка Хармс призвала политиков бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.