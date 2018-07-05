Більше тисячі батьків відправили на суспільно-корисні роботи через несплату аліментів

“Вже на сьогодні маємо позитивну динаміку, що 1200 постанов винесено судами, де суди визнали відповідну особу такою, що порушила Кодекс про адміністративні правопорушення і була направлена на виконання суспільно-корисних робіт”, — розповіла заступник міністра.

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Тобто, уточнила Глущенко, на сьогодні понад 1 тис. осіб приступили до суспільно-корисних робіт.

Нагадаємо, через несплату аліментів 115 тис. осіб заборонили їздити на авто.