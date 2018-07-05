Більше тисячі батьків відправили на суспільно-корисні роботи через несплату аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. В Україні суди винесли понад 1200 постанов про вчинення боржниками аліментів адміністративних правопорушень і направили цих осіб на суспільно-корисні роботи. Про це повідомила на прес-конференції заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає кореспондент УНН.
“Вже на сьогодні маємо позитивну динаміку, що 1200 постанов винесено судами, де суди визнали відповідну особу такою, що порушила Кодекс про адміністративні правопорушення і була направлена на виконання суспільно-корисних робіт”, — розповіла заступник міністра.
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Тобто, уточнила Глущенко, на сьогодні понад 1 тис. осіб приступили до суспільно-корисних робіт.
Нагадаємо, через несплату аліментів 115 тис. осіб заборонили їздити на авто.