Более тысячи родителей отправили на общественно-полезные работы за неуплату алиментов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Украине суды вынесли более 1200 постановлений о совершении должниками по алиментам административных правонарушений и направили этих лиц на общественно-полезные работы. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает корреспондент УНН.
"Уже сегодня имеем положительную динамику, 1200 постановлений вынесено судами, где суды признали соответствующее лицо таким, которое нарушило Кодекс об административных правонарушениях и было направлено на выполнение общественно-полезных работ", - рассказала замминистра.
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То есть, уточнила Глущенко, сегодня более 1 тыс. человек приступили к общественно-полезным работам.
Напомним, из-за неуплаты алиментов 115 тыс. человек запретили ездыть на авто.