Более тысячи родителей отправили на общественно-полезные работы за неуплату алиментов

"Уже сегодня имеем положительную динамику, 1200 постановлений вынесено судами, где суды признали соответствующее лицо таким, которое нарушило Кодекс об административных правонарушениях и было направлено ​​на выполнение общественно-полезных работ", - рассказала замминистра.

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То есть, уточнила Глущенко, сегодня более 1 тыс. человек приступили к общественно-полезным работам.

Напомним, из-за неуплаты алиментов 115 тыс. человек запретили ездыть на авто.