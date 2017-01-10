Більше тисячі американських солдатів прибули до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прес-секретар міністерства національної оборони Польщі Бартломей Місевич повідомив у вівторок, що в рамках операції зі зміцнення східного флангу НАТО в Польщу протягом останніх декількох днів прибуло близько однієї тисячі американських військовослужбовців, а також військова техніка, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Б.Місевич підкреслив, що американські військовослужбовці прибули до Польщі на основі суверенного рішення польської влади і двосторонньої домовленості між Польщею і США.
У найближчу суботу в Жагані Любуського воєводства, де дислоковані американські військові частини, а також в інших польських містах відбудуться заходи з нагоди прибуття американського військового контингенту. В урочистостях в Жагані візьмуть участь прем'єр Польщі Беата Шидло, міністр національної оборони Антоні Мацєревич й інші офіційні особи.
Як зазначається, приблизно 4,5 тис. військовослужбовців з 3-ї танкової бригади США будуть нести службу на території Польщі, Литви, Латвії, Румунії, Болгарії та Угорщини. Ротація американських військ буде здійснюватися кожні дев'ять місяців. Операція Atlantic Resolve є відповіддю на агресивні дії Росії в регіоні.