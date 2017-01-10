Более тысячи американских солдат прибыли в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Пресс-секретарь министерства национальной обороны Польши Бартломей Мисевич сообщил во вторник, что в рамках операции по укреплению восточного фланга НАТО в Польшу в течение последних нескольких дней прибыли около тысячи американских военнослужащих, а также военная техника, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Б.Мисевич подчеркнул, что американские военнослужащие прибыли в Польшу на основе суверенного решения польских властей и двусторонней договоренности между Польшей и США.
В ближайшую субботу в Жагане Любуского воеводства, где дислоцированы американские военные части, а также в других польских городах пройдут мероприятия по случаю прибытия американского военного контингента. В торжествах в Жагане примут участие премьер Польши Беата Шидло, министр национальной обороны Антони Мацеревич и другие официальные лица.
Как отмечается, примерно 4,5 тыс. военнослужащих из 3-й танковой бригады США будут нести службу на территории Польши, Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии и Венгрии. Ротация американских войск будет осуществляться каждые девять месяцев. Операция Atlantic Resolve является ответом на агрессивные действия России в регионе.