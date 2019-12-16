Більше ста тенісистів замішані в договірних матчах - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Німецьке видання Die Welt опублікувало інформацію щодо розслідування договірних поєдинків у світовому тенісі, інформує УНН з посиланням на сайт видання.
Дослідження показує, що в скандалі зі ставками пов’язані 135 тенісистів. Причому одним із них є професіоналом з топ-30 світового рейтингу, на рахунку якого кілька виграних турнірів категорії ATP.
На даний момент зі слідством співпрацює німецький тенісист під псевдонімом “Макс Х”, особистість якого не розкривається. Він докладно розповів про участь в договірних матчах, але відмовився від публічних коментарів.
Зазначається, що організацією подібних поєдинків займається вірменська мафія.
“Мова йде про мережі вірменської мафії, які поширилася в семи країнах Європи і яка була дуже розумною, та здійснена у великих масштабах”, — відзначив заступник генерального прокурора в Бельгії Ерік Бішоп.
Примітно, що розслідування тривало більше року в декількох країнах, включаючи Бельгію, Іспанію, Францію і США.
Нагадаємо, що раніше під підозру договірних матчів підпали два іспанські тенісисти.