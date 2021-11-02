Більше сотні країн зобов'язалися до 2030 року скоротити викид метану на 30%

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План був запропонований адміністрацією американського президента Джо Байдена.

США вважає, що це здатне допомогти в боротьбі з кліматичною кризою в короткостроковій перспективі. До плану приєдналися 105 держав, серед них і Україна, а також країни ЄС, Велика Британія, Бразилія. У той же час до плану не долучилися Росія, Китай та Індія - найбільші забруднювачі навколишнього середовища.

В основі плану лежить скорочення викидів метану від газової та нафтопромисловості, відповідальних за третину викидів метану в США. Також до уваги потрапляють сміттєзвалища, шахти та агропромисловість. План, названий Global Methane Pledge, зможе зробити планету більш прохолодною на 0,2 градуса до 2050 року при виконанні мети. В основі плану лежить той факт, що метан поглинає в 80 разів більше тепла, ніж вуглець (СО2), проте швидше розкладається. Отже, скорочення його в атмосфері може відносно швидко зменшити середню температуру планети.

Країни пообіцяли до 2030 року скоротити обсяг викидів метану на 30% по відношенню до рівня 2020 року.

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