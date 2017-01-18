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Більше половини витрат на охорону здоров’я українці сплачують з власної кишені - У.Супрун

Більше половини витрат на охорону здоров’я українці сплачують з власної кишені - У.Супрун

Київ • УНН

 • 15404 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. На сьогоднішній день українці більшу половину загальних витрат на охорону здоров’я оплачують з власної кишені. Про це під час засідання уряду сказала міністр охорони здоров’я Уляна Супрун, передає УНН.

"Сьогодні громадяни з власної кишені оплачують більше половини загальних витрат на охорону здоров’я, і багато є за свої ліки", - сказала У.Супрун.

За її словами, в Україні серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні та світі. І лікування цих захворювань є одним із пріоритетів уряду на 2017 рік.

"У бюджеті 2017-го додатково закладено 150 млн грн для закупівлі ангіографічного обладнання. Це допоможе створити нам мережу кардіологічних центрів в Україні, щоб кожен українець, який має інфаркт, зміг отримати стенти безкоштовно", - сказала У.Супрун.

Нагадаємо, за словами директора Інституту серця МОЗ Бориса Тодурова, заяви МОЗ про реформи не мають нічого спільного із медициною на місцях.

Також нагадаємо, що напередодні директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров повідомив, що міністр охорони здоров’я Уляна Супрун внесла його до “чорного списку” через те, що він розкритикував МОЗ за непроведену закупівлю, яка призвела до загибелі десятків тисяч людей.

Голова Української федерації роботодавців охорони здоров'я Володимир Загородній, коментуючи конфлікт між Б.Тодуровим і У.Супрун зазначив, що це не конфлікт особистостей, це конфлікт українців з МОЗ.

Як повідомляв УНН, У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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