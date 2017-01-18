Более половины расходов на здравоохранение украинцы платят из собственного кармана - У.Супрун

"Сегодня граждане из своего кармана оплачивают больше половины общих расходов на здравоохранение, и много есть за свои лекарства", - сказала У.Супрун.

По ее словам, в Украине сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Украине и мире. И лечение этих заболеваний является одним из приоритетов правительства на 2017 год.

"В бюджете 2017 года дополнительно заложено 150 млн грн для закупки ангиографического оборудования. Это поможет создать нам сеть кардиологических центров в Украине, чтобы каждый украинец, который имеет инфаркт, смог получить стенты бесплатно", - сказала У.Супрун.

Напомним, по словам директора Института сердца МЗ Бориса Тодурова, заявления Минздрава о реформах не имеют ничего общего с медициной на местах.

Также напомним, что накануне директор Института сердца МЗ Борис Тодуров сообщил, что министр здравоохранения Ульяна Супрун внесла его в "черный список" из-за того, что он раскритиковал Минздрав за непроведенную закупку, которая привела к гибели десятков тысяч людей.

Председатель Украинской федерации работодателей здравоохранения Владимир Загородний, комментируя конфликт между Б.Тодуровым и У.Супрун отметил, что это не конфликт личностей, это конфликт украинцев с Минздравом.

Как сообщал УНН, У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения.