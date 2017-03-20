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Більше половини українських дітей не мають шансу на якісну освіту — Л.Гриневич

Більше половини українських дітей не мають шансу на якісну освіту — Л.Гриневич

Київ • УНН

 • 10391 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Більше половини українських дітей загнані в маленькі школи, не маючи шансу на якісну освіту. Про це на сьогоднішньому засіданні Ради регіонального розвитку заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.

“Більше половини наших дітей загнані в маленькі школи, в неякісні умови навчання, де їх не вчить кваліфікований вчитель”, — сказала Л.Гриневич.

Вона також додала, що метою є створити таку інфраструктуру закладів, де “ми можемо відвести кожну дитину в ті умови, аби вона мала шанси здобути якісну освіту”.

“У сільській місцевості понад 33% дітей в 10-му класі навчаються в школах, де є менше 10 учнів. Менше 10! Ми запхали їх у такі маленькі школи. Це означає, що цю дитину навчає один вчитель 5 чи 6 предметів. Чи мають шанси хтось з цих дітей, з цих 33% потім обрати якусь омріяну спеціальність?”, — зауважила Л.Гриневич і додала: “Я констатую, що ми в Україні не створили нашим дітям рівного доступу до якісної освіти і ті діти, які, наприклад, навчаються в школі з рівнем 10-15 дітей в 10-му класі, це ще 27%”.

Вона зазначила, що держава повинна дати дитині шанс на якісну освіту, створивши опорні школи і забезпечивши якісне транспортне сполучення з ними.

Як повідомляв УНН, реформа системи освіти в Україні буде запроваджена з 2018 року.

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