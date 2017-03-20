Более половины украинских детей не имеют шанса на качественное образование - Л.Гриневич

"Более половины наших детей загнаны в маленькие школы, в некачественные условия обучения, где их не учит квалифицированный учитель", - сказала Л.Гриневич.

Она также добавила, что целью является создать такую ​​инфраструктуру заведений, где "мы можем отвести каждого ребенка в те условия, чтобы он имел шансы получить качественное образование".

"В сельской местности более 33% детей в 10-м классе учатся в школах, где есть меньше 10 учеников. Меньше 10! Мы запихнули их в такие маленькие школы. Это значит, что этого ребенка учит один учитель 5 или 6 предметам. Имеют ли шансы кто-то из этих детей, из этих 33% затем выбрать какую-то заветную специальность?", - Отметила Л.Гриневич и добавила: " Я констатирую, что мы в Украине не создали нашим детям равного доступа к качественному образованию и дети, которые , например, учатся в школе с уровнем 10-15 детей в 10-м классе, это еще 27%".

Она отметила, что государство должно дать ребенку шанс на качественное образование, создав опорные школы и обеспечив качественное транспортное сообщение с ними.

Как сообщал УНН, реформа системы образования в Украине будет введена с 2018 года.