Більше 90 тонн заражених бананів намагалися ввезти до Одеської області
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 січня. УНН. Спеціалісти з фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області при проведенні фітосанітарного контролю в одному з портів та на паромному комплексі виявили відсутні на території України карантинні організми. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.
Небезпечним шкідником був заражений вантаж бананів загальною вагою 91,922 тонн. Партія фруктів надійшла до України з Еквадору та Коста-Рики.
Аналогічного шкідника було виявлено у вантажі на території паромного комплексу. Шкідником було уражено 72,6 тонн мандаринів та 23,7 тонн грейпфрутів.
Заражені вантажі затримано, до них будуть вжиті відповідні фітосанітарні заходи. З метою недопущення подібних випадків в подальшому, до країн-експортерів надіслані нотифікаційні повідомлення про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, до Одеської області намагалися ввезти більше 250 тонн заражених цитрусових.