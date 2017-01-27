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Більше 90 тонн заражених бананів намагалися ввезти до Одеської області

Більше 90 тонн заражених бананів намагалися ввезти до Одеської області

Київ • УНН

 • 8207 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 27 січня. УНН. Спеціалісти з фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області при проведенні фітосанітарного контролю в одному з портів та на паромному комплексі виявили відсутні на території України карантинні організми. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.

Небезпечним шкідником був заражений вантаж бананів загальною вагою 91,922 тонн. Партія фруктів надійшла до України з Еквадору та Коста-Рики.

Аналогічного шкідника було виявлено у вантажі на території паромного комплексу. Шкідником було уражено 72,6 тонн мандаринів та 23,7 тонн грейпфрутів.

Заражені вантажі затримано, до них будуть вжиті відповідні фітосанітарні заходи. З метою недопущення подібних випадків в подальшому, до країн-експортерів надіслані нотифікаційні повідомлення про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, до Одеської області намагалися ввезти більше 250 тонн заражених цитрусових.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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