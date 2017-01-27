Более 90 тонн зараженных бананов пытались ввезти в Одесскую область
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 27 января. УНН. Специалисты по фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области при проведении фитосанитарного контроля в одном из портов и на паромном комплексе обнаружили отсутствующие на территории Украины карантинные организмы. Об этом корреспонденту УНН сообщилив ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Опасным вредителем был заражен груз бананов общим весом 91,922 тонн. Партия фруктов поступила в Украину из Эквадора и Коста-Рики.
Аналогичного вредителя обнаружили в грузе на территории паромного комплекса. Вредителем было поражено 72,6 тонн мандаринов и 23,7 тонн грейпфрутов.
Зараженные грузы задержаны, к ним применят соответствующие фитосанитарные меры. С целью недопущения подобных случаев в дальнейшем, странам-экспортерам направили нотификационные сообщения о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.
Напомним, как сообщал УНН, в Одесскую область пытались ввезти более 250 тонн зараженных цитрусовых.