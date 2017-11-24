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Більше 80% українців купують алкоголь у супермаркетах

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Цього року частка продажів алкоголю у гіпермаркетах і супермаркетах становить 82% в натуральному і 84% в грошовому вираженні, передає УНН з посиланням на дані рітейл-аудиту Nielsen.

“Не дивлячись на падіння ( легальних продажів алкоголю — ред..) в 2017 році, великі торгові формати залишаються найважливішими каналами для ринку міцного алкоголю. Частка продажів у гіпермаркетах і супермаркетах скоротилася на 0,9% в 2017 році і становить 82% в натуральному і 84% в грошовому вираженні.

У той же час продажі міцного алкоголю ростуть в каналі мінімаркетів: зростання склало 1,3% в натуральному і грошовому еквівалентах”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що частка власних торгових марок мереж в категорії міцного алкоголю скоротилася і становить 6,2% в натуральному вираженні і 6,1% в грошовому вираженні (проти 8,9% і 7,5% роком раніше).

Продажі приватних марок в 2017 році зменшилися на 28,3% в натуральному і виросли на 1,3% в грошовому вираженні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за три роки легальне виробництво горілки в Україні скоротилося в півтора рази.

Тим часом, за право торгувати “лівою” горілкою тіньовики платять владі по 1 долару з літра. Такі дані наводить журналіст О.Дубинський. За його словами, розквіт нелегального ринку алкоголю відбувається з доброї волі “смотрящих”, які щомісяця заробляють на цьому від 9 млн доларів.

Додамо, що Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю. 

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