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Более 80% украинцев покупают алкоголь в супермаркетах

Более 80% украинцев покупают алкоголь в супермаркетах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В этом году доля продаж алкоголя в гипермаркетах и супермаркетах составляет 82% в натуральном и 84% в денежном выражении, передает УНН со ссылкой на данные ритейл-аудита Nielsen.

"Несмотря на падение (легальных продаж алкоголя - ред ..) в 2017 году, крупные торговые форматы остаются важнейшими каналами для рынка крепкого алкоголя. Доля продаж в гипермаркетах и ​​супермаркетах сократилась на 0,9% в 2017 году и составляет 82% в натуральном и 84% в денежном выражении.

В то же время продажи крепкого алкоголя растут в канале минимаркетов: рост составил 1,3% в натуральном и денежном эквивалентах", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что доля собственных торговых марок сетей в категории крепкого алкоголя сократилась и составляет 6,2% в натуральном выражении и 6,1% в денежном выражении (против 8,9% и 7,5% годом ранее).

Продажи частных марок в 2017 году уменьшились на 28,3% в натуральном и выросли на 1,3% в денежном выражении.

Напомним, как сообщал УНН, за три года легальное производство водки в Украине сократилось в полтора раза.

Между тем, за право торговать "левой" водкой теневики платят власти по 1 доллару с литра. Такие данные приводит журналист О.Дубинський. По его словам, расцвет нелегального рынка алкоголя происходит по доброй воле "смотрящих", которые ежемесячно зарабатывают на этом от 9 млн долларов.

Добавим, что Минфин, Минэкономразвития и ДФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.

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