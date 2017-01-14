Більше 600 автівок стояли у чергах на КПВВ на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 100/100; “Мар’їнка” — 150/150; “Новотроїцьке” — 20/0; “Гнутове” — 100/20. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 19,6 тисяч осіб та понад 3,3 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 4620 осіб та 700 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5030 осіб та 1115 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 3980 осіб та 890 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2460 осіб та 595 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 3510 осіб.

Нагадаємо, 12 січня зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 200 транспортних засобів, а на виїзд 150 автівок.

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