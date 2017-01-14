Более 600 автомобилей стояли в очередях на КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/100; "Марьинка" - 150/150; "Новотроицкое" - 20/0; "Гнутово" - 100/20. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
За прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 19 600 человек и более 3,3 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 4620 человек и 700 транспортных средств;
"Марьинка" - 5030 человек и 1115 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 3980 человек и 890 транспортных средств;
"Гнутово" - 2460 человек и 595 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 3510 человек.
Напомним, 12 января утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 200 транспортных средств, а на выезд 150 автомобилей.