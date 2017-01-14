Более 600 автомобилей стояли в очередях на КПВВ на Донбассе

За прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 19 600 человек и более 3,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 4620 человек и 700 транспортных средств;

"Марьинка" - 5030 человек и 1115 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3980 человек и 890 транспортных средств;

"Гнутово" - 2460 человек и 595 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3510 человек.

Напомним, 12 января утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 200 транспортных средств, а на выезд 150 автомобилей.