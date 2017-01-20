Більше 500 призначенців Д.Трампа прибудуть до держустанов США у понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Уже у понеділок 23 січня 536 призначенців обраного президента США Дональда Трампа розпочнуть роботу у держустановах США. Про це на прес-конференції повідомив обранець Д.Трампа на пост віце-президента Майк Пенс, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
“Радий повідомити, що цього ранку оголошено кандидатуру міністра сільского господарства в нашій адміністрації. Таким чином, заповнено всі 21 посаду кабміну. Загалом ми назвали 27 кандидатур посадовців, які потребуватимуть узгодження з Сенатом, а ще маємо групу із 536 призначенців першої хвилі, які після інавгурації вже у понеділок зранку вийдуть на роботу”, — сказав він.
Крім того, майбутній віце-президент побажав швидкого одужання екс-президенту Джорджу Бушу та його дружині.
Нагадаємо, через хворобу Джордж Буш та його дружина не зможуть відвідати інавгурацію.