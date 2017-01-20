Более 500 назначенцев Д.Трампа прибудут в госучреждения США в понедельник
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Уже в понедельник, 23 января 536 назначенцев избранного президента США Дональда Трампа начнут работу в госучреждениях США. Об этом на пресс-конференции сообщил избранник Д.Трампа на пост вице-президента Майк Пенс, передает УНН со ссылкой на Голос Америки .
"Рад сообщить, что сегодня утром объявлено кандидатуру министра сельского хозяйства в нашей администрации. Таким образом, заполнены все 21 должность кабмина. В целом мы назвали 27 кандидатур должностных лиц, требующих согласования с Сенатом, а еще есть группа из 536 назначенцев первой волны, которые после инаугурации уже в понедельник утром выйдут на работу ", - сказал он.
Кроме того, будущий вице-президент пожелал скорейшего выздоровления экс-президенту Джорджу Бушу и его жене.
Напомним, из-за болезни Джордж Буш и его жена не смогут посетить инаугурацию.