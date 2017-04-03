Більше 4,1 тис. пожеж ліквідували рятувальники за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Впродовж минулого тижня - з 27 березня по 2 квітня - підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували 39 осіб та ліквідували 4 тис. 126 пожеж, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Як зазначається, від початку тижня зареєстровано 4 тис. 574 надзвичайні події, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. У результаті вжитих заходів, за даними рятувальників, врятовано 41 особу.
"Ліквідовано 4 тис. 126 пожеж, врятовано на пожежах 39 осіб та не допущено знищення вогнем 883 будівель і 30 од. техніки. На пожежах загинуло 24 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 874 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Вказано також, що впродовж тижня піротехніки відомства здійснили 330 виїздів, під час яких виявили, вилучили та знищили 1 тис. 238 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 9 осіб, додали у ДСНС.
Нагадаємо, за добу в Україні зафіксовано 825 пожеж.