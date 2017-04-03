Более 4,1 тыс. пожаров ликвидировали спасатели за неделю

Как отмечается, с начала недели зарегистрировано 4 тыс. 574 чрезвычайных события, на которые было обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер, по данным спасателей, спасен 41 человек.

"Ликвидировано 4 тыс. 126 пожаров, спасено на пожарах 39 человек и не допущено уничтожение огнем 883 зданий и 30 ед. техники. На пожарах погибли 24 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 874 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Указано также, что в течение недели пиротехники ведомства осуществили 330 выездов, во время которых обнаружили, изъяли и уничтожили 1 тыс. 238 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибло 9 человек, добавили в ГСЧС.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировано 825 пожаров.