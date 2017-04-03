Более 4,1 тыс. пожаров ликвидировали спасатели за неделю

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41411 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102579 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157114 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116727 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116666 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112651 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104330 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107096 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103591 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153784 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Более 4,1 тыс. пожаров ликвидировали спасатели за неделю

Более 4,1 тыс. пожаров ликвидировали спасатели за неделю

Киев  •  УНН

 • 8196 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На прошлой неделе - с 27 марта по 2 апреля - подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли 39 человек и ликвидировали 4 тыс. 126 пожаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, с начала недели зарегистрировано 4 тыс. 574 чрезвычайных события, на которые было обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер, по данным спасателей, спасен 41 человек.

"Ликвидировано 4 тыс. 126 пожаров, спасено на пожарах 39 человек и не допущено уничтожение огнем 883 зданий и 30 ед. техники. На пожарах погибли 24 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 874 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Указано также, что в течение недели пиротехники ведомства осуществили 330 выездов, во время которых обнаружили, изъяли и уничтожили 1 тыс. 238 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибло 9 человек, добавили в ГСЧС.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировано 825 пожаров.

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