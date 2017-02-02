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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Більше 36 тис. людей постраждало через повені і зсуви у Перу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Через повені і зсуви ґрунту у столиці Перу Лімі загинуло 15 осіб і більше ніж 36 тисяч евакуйовано, повідомляють News24 з посиланням на представників місцевої влади, передає УНН.

Більше 36 тис. людей постраждало через повені і зсуви у Перу

У Національному інституті цивільної оборони повідомили про шість останніх жертв, які загинули від зсуву у регіоні Арекіла.

Окрім того, шестеро шахтарів опинилися в пастці під землею в районі Акарі. Їхні тіла були знайдені згодом.

Зазначається, що негода заблокувала рух доріг, зруйнувала зернові культури, будівлі та мости.

Уряд оголосив надзвичайний стан в південних районах країни.

Усього зафіксувано 36 тис. 115 постраждалих.

Як повідомляв УНН, готель у Перу через зливу провалився у річку.

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