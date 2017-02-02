Более 36 тыс. человек пострадали из-за наводнений и оползней в Перу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Из-за наводнений и оползней в столице Перу Лиме погибли 15 человек и более 36 000 эвакуированы, сообщают News24 со ссылкой на представителей местных властей, передает УНН.
В Национальном институте гражданской обороны сообщили о шести последних жертвах, погибших от оползня в регионе Арекила.
Кроме того, шесть шахтеров оказались в ловушке под землей в районе Акари. Их тела были найдены позже.
Отмечается, что непогода заблокировала движение дорог, разрушила зерновые культуры, здания и мосты.
Правительство объявило чрезвычайное положение в южных районах страны.
Всего зафиксувано 36 тыс. 115 пострадавших.
Как сообщал УНН, отель в Перу из-за ливня провалился в реку.