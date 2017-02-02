Более 36 тыс. человек пострадали из-за наводнений и оползней в Перу

В Национальном институте гражданской обороны сообщили о шести последних жертвах, погибших от оползня в регионе Арекила.

Кроме того, шесть шахтеров оказались в ловушке под землей в районе Акари. Их тела были найдены позже.

Отмечается, что непогода заблокировала движение дорог, разрушила зерновые культуры, здания и мосты.

Правительство объявило чрезвычайное положение в южных районах страны.

Всего зафиксувано 36 тыс. 115 пострадавших.

Как сообщал УНН, отель в Перу из-за ливня провалился в реку.