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Більше 30 мігрантів були вбиті на судні біля берегів Ємену

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Біля узбережжя Ємену в результаті обстрілу судна з біженцями загинула щонайменше 31 людина, передає УНН із посиланням на ВВС.

Як повідомляється, серед загиблих є жінки і діти.

Вогонь вівся з вертольота AH-64 “Апач”. Кому він належить, наразі невідомо.

Пасажири судна, яке прямувало з Ємену в Судан, мали при собі документи управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Як повідомив один із членів екіпажу, врятувалися близько 80 мігрантів.

Судно зазнало нападу поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, в районі порту Ходейда, який перебуває під контролем повстанців-хуситів. Повстанці контролюють майже все узбережжя Червоного моря на півночі країни. Уряд Ємену вважає, що вони становлять безпосередню загрозу для міжнародного судноплавства.

Як повідомляв УНН 9 березня, на лівійському узбережжі нелегальні перевізники людей вбили 22 мігрантів.

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