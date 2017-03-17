Більше 30 мігрантів були вбиті на судні біля берегів Ємену
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Біля узбережжя Ємену в результаті обстрілу судна з біженцями загинула щонайменше 31 людина, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як повідомляється, серед загиблих є жінки і діти.
Вогонь вівся з вертольота AH-64 “Апач”. Кому він належить, наразі невідомо.
Пасажири судна, яке прямувало з Ємену в Судан, мали при собі документи управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Як повідомив один із членів екіпажу, врятувалися близько 80 мігрантів.
Судно зазнало нападу поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, в районі порту Ходейда, який перебуває під контролем повстанців-хуситів. Повстанці контролюють майже все узбережжя Червоного моря на півночі країни. Уряд Ємену вважає, що вони становлять безпосередню загрозу для міжнародного судноплавства.
Як повідомляв УНН 9 березня, на лівійському узбережжі нелегальні перевізники людей вбили 22 мігрантів.