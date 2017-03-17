Более 30 мигрантов были убиты на судне у берегов Йемена

Как сообщается, среди погибших есть женщины и дети.

Огонь велся с вертолета AH-64 "Апач". Кому он принадлежит, пока неизвестно.

Пассажиры судна, которое направлялось из Йемена в Судан, имели при себе документы управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



Как сообщил один из членов экипажа, спаслись около 80 мигрантов.

Судно подверглось нападению вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, в районе порта Ходейда, находящегося под контролем повстанцев хуситов. Повстанцы контролируют почти все побережье Красного моря на севере страны. Правительство Йемена считает, что они представляют непосредственную угрозу для международного судоходства.

Как сообщал УНН 9 марта, на ливийском побережье нелегальные перевозчики людей убили 22 мигрантов.