Більше 30 бойовиків "Ісламської держави" стратили в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Іраку стратили 31 особу, засуджену у справі про різанину на військовій базі “Спайкер” у 2014 році. Про це Anadolu повідомив глава муніципалітету міста Самарра, іракської провінції, Салахаддін Махмуд Халеф, передає УНН.
За його словами, тіла страчених, які були бойовиками "Ісламської держави", пізніше видадуть їхнім сім’ям.
Нагадаємо, що 12 червня 2014 року бойовики терористичної організації “Ісламська держава” напали на військову базу Спайкер в провінції Салахаддін, і від їхніх рук загинуло близько 1700 іракських військових.