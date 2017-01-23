Більше 30 бойовиків "Ісламської держави" стратили в Іраку

За його словами, тіла страчених, які були бойовиками "Ісламської держави", пізніше видадуть їхнім сім’ям.

Нагадаємо, що 12 червня 2014 року бойовики терористичної організації “Ісламська держава” напали на військову базу Спайкер в провінції Салахаддін, і від їхніх рук загинуло близько 1700 іракських військових.