Более 30 боевиков "Исламского государства" казнили в Ираке

По его словам, тела казненных, которые были боевиками "Исламского государства", позже выдадут их семьям.

Напомним, что 12 июня 2014 года боевики террористической организации "Исламское государство" напали на военную базу "Спайкер" в провинции Салахаддин, и от их рук погибли около 1700 иракских военных.