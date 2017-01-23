Более 30 боевиков "Исламского государства" казнили в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Ираке казнили 31 осужденного по делу о резне на военной базе "Спайкер" в 2014 году. Об этом Anadolu сообщил глава муниципалитета города Самарра, иракской провинции, Салахаддин Махмуд Халеф, передает УНН.
По его словам, тела казненных, которые были боевиками "Исламского государства", позже выдадут их семьям.
Напомним, что 12 июня 2014 года боевики террористической организации "Исламское государство" напали на военную базу "Спайкер" в провинции Салахаддин, и от их рук погибли около 1700 иракских военных.