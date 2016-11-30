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Більше 3 тис. артистів виступить у Києві під час новорічних святкувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві під час новорічно-різдвяних святкувань виступлять близько 3 тис. артистів під час 15 концертів. Про це під час прес-конференції повідомив засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький, передає кореспондент УНН.

Більше 3 тис. артистів виступить у Києві під час новорічних святкувань

«Більше 3 тис. артистів будуть задіяні на 15 концертах. Ми їх обирали шляхом опитування у соціальних мережах, де вони надавали свої аудіо і відео програми. Критерієм відбору було, щоб це було автентичне, українське і охоплювало якомога ширшу територію», - повідомив І.Добруцький.

Раніше засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький повідомив, що Київ очікує близько 5 млн відвідувачів на новорічно-різдвяні святкування.

Нагадаємо, раніше засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький повідомив, що головну ялинку столиці цього року прикрасять 3 км гірлянд та 1 тис. дизайнерських іграшок.

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