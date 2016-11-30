Более 3 тыс. артистов выступит в Киеве во время новогодних праздников

«Более 3 тыс. артистов будут задействованы на 15 концертах. Мы их выбирали путем опроса в социальных сетях, где они предоставляли свои аудио и видео программы. Критерием отбора было, чтобы это было подлинное, украинское и охватывало как можно более широкую территорию ", - сообщил И.Добруцкий.

Ранее основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что Киев ожидает около 5 млн посетителей на новогодне-рождественские празднования.

Напомним, ранее основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что главную елку столицы в этом году украсят 3 км гирлянд и 1 тыс. дизайнерских игрушек.