Более 3 тыс. артистов выступит в Киеве во время новогодних праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве во время новогодних и рождественских праздников выступят около 3 тыс. артистов во время 15 концертов. Об этом во время пресс-конференции сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает корреспондент УНН.
«Более 3 тыс. артистов будут задействованы на 15 концертах. Мы их выбирали путем опроса в социальных сетях, где они предоставляли свои аудио и видео программы. Критерием отбора было, чтобы это было подлинное, украинское и охватывало как можно более широкую территорию ", - сообщил И.Добруцкий.
Ранее основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что Киев ожидает около 5 млн посетителей на новогодне-рождественские празднования.
Напомним, ранее основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что главную елку столицы в этом году украсят 3 км гирлянд и 1 тыс. дизайнерских игрушек.