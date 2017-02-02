Більше 200 солдатів США прибудуть у неділю до Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У неділю у Латвію прибудуть 225 солдатів США для розміщення на базі в Адажі. Про це повідомляє Delfi з посиланням на свої джерела, передає УНН.
"Двісті двадцять п'ять солдатів вже на шляху до Латвії", - пише видання.
Проте, чи прибуде разом із військовими техніка, видання не уточнює.
Раніше представники міністерства оборони Латвії повідомляли, що нові американські солдати в Латвії змінять тих, які досі несли чергування в рамках операції Atlantic Resolve. А новоприбулих, в свою чергу, рано чи пізно змінять канадські солдати.
Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що США після навчань у Польщі перекинуть в країни Балтії танки та іншу важку техніку.