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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Більше 200 солдатів США прибудуть у неділю до Латвії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. У неділю у Латвію прибудуть 225 солдатів США для розміщення на базі в Адажі. Про це повідомляє Delfi з посиланням на свої джерела, передає УНН.

Більше 200 солдатів США прибудуть у неділю до Латвії

"Двісті двадцять п'ять солдатів вже на шляху до Латвії", - пише видання.

Проте, чи прибуде разом із військовими техніка, видання не уточнює.

Раніше представники міністерства оборони Латвії повідомляли, що нові американські солдати в Латвії змінять тих, які досі несли чергування в рамках операції Atlantic Resolve. А новоприбулих, в свою чергу, рано чи пізно змінять канадські солдати.

Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що США після навчань у Польщі перекинуть в країни Балтії танки та іншу важку техніку.

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