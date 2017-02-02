Более 200 солдат США прибудут в воскресенье в Латвию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В воскресенье в Латвию прибудут 225 солдат США для размещения на базе в Адажи. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на свои источники, передает УНН.
"Двести двадцать пять солдат уже на пути в Латвию", - пишет издание.
Однако, прибудет ли вместе с военными техника, издание не уточняет.
Ранее представители министерства обороны Латвии сообщали, что новые американские солдаты в Латвии заменят тех, которые до этого несли дежурство в рамках операции Atlantic Resolve. А новоприбывших, в свою очередь, рано или поздно заменят канадские солдаты.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США после учений в Польше перекинут в страны Балтии танки и другую тяжелую технику.