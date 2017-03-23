Більше 200 осіб постраждало від сексуального насилля з початку збройного конфлікту на Донбасі

“Після початку збройного конфлікту статистика щодо сексуального насильства на Донбасі, особливо — на тимчасово окупованих територіях, значно погіршилася. Проблема сексуального насильства тісно пов’язана із функціонуванням незаконних місць несвободи по обидва боки лінії розмежування. Під час моніторингу ситуації із сексуальним насильством було з’ясовано, що внаслідок сексуального насильства постраждало понад 200 цивільних та військових осіб, і чоловіків і жінок”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з початку анексії Криму зафіксовано 43 випадки зникнення людей на півострові.