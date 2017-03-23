Більше 200 осіб постраждало від сексуального насилля з початку збройного конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Понад 200 осіб, як цивільних, так і військових, постраждали внаслідок сексуального насильства з початку збройного конфлікту на Донбасі. Про це УНН повідомили у прес-службі Коаліції "Справедливість заради миру на Донбасі“.
“Після початку збройного конфлікту статистика щодо сексуального насильства на Донбасі, особливо — на тимчасово окупованих територіях, значно погіршилася. Проблема сексуального насильства тісно пов’язана із функціонуванням незаконних місць несвободи по обидва боки лінії розмежування. Під час моніторингу ситуації із сексуальним насильством було з’ясовано, що внаслідок сексуального насильства постраждало понад 200 цивільних та військових осіб, і чоловіків і жінок”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку анексії Криму зафіксовано 43 випадки зникнення людей на півострові.