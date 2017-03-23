Более 200 человек пострадали от сексуального насилия с начала вооруженного конфликта на Донбассе

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 33152 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102703 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118138 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177068 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129453 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124522 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117076 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106465 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107509 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Более 200 человек пострадали от сексуального насилия с начала вооруженного конфликта на Донбассе

Более 200 человек пострадали от сексуального насилия с начала вооруженного конфликта на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Более 200 человек, как гражданских, так и военных, пострадали в результате сексуального насилия с начала вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Коалиции "Справедливость ради мира на Донбассе".

"После начала вооруженного конфликта статистика по сексуальному насилию на Донбассе, особенно - на временно оккупированных территориях, значительно ухудшилась. Проблема сексуального насилия тесно связана с функционированием незаконных мест несвободы по обе стороны линии разграничения. Во время мониторинга ситуации с сексуальным насилием было выяснено, что в результате сексуального насилия пострадали более 200 гражданских и военных лиц, и мужчин и женщин", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала аннексии Крыма зафиксировали 43 случая исчезновения людей на полуострове.

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