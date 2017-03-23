Более 200 человек пострадали от сексуального насилия с начала вооруженного конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Более 200 человек, как гражданских, так и военных, пострадали в результате сексуального насилия с начала вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Коалиции "Справедливость ради мира на Донбассе".
"После начала вооруженного конфликта статистика по сексуальному насилию на Донбассе, особенно - на временно оккупированных территориях, значительно ухудшилась. Проблема сексуального насилия тесно связана с функционированием незаконных мест несвободы по обе стороны линии разграничения. Во время мониторинга ситуации с сексуальным насилием было выяснено, что в результате сексуального насилия пострадали более 200 гражданских и военных лиц, и мужчин и женщин", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала аннексии Крыма зафиксировали 43 случая исчезновения людей на полуострове.