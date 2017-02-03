Більше 200 млн грн витратили у 2016 р. на облаштування територій, прилеглих до АТО та Криму - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. На облаштування державного кордону з РФ, а також територій, прилеглих до районів проведення АТО та АР Крим, у 2016 році було витрачено більше 200 млн грн. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України у відповіді на інформаційний запит.
"У рамках виконання Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №439-р в редакції розпорядження Кабміну від 28.12.2016 № 1060-р. (далі – План заходів), у 2016 році витрачено 200 млн грн, крім того, за відомчим Планом інженерного облаштування державного кордону – 140,8 тис. грн",- повідомили у ДПСУ.
Раніше у ДПСУ повідомили, що за планом заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону уже облаштовано 83,2 км загороджувального паркану.
Крім того, у ДПСУ повідомили, що для реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону Державним бюджетом на 2017 рік заплановано 200 млн грн. Також, згідно із завданнями на 2017 рік, в рамках Плану, заплановано завершення інженерно-технічного облаштування ділянок трьох підрозділів в межах Харківської області та продовження роботи у Луганській області.