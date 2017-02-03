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Более 200 млн грн потратили в 2016 г. на обустройство территорий, прилегающих к АТО и Крыму - ГПСУ

Киев • УНН

 • 9514 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. На обустройство государственной границы с РФ, а также территорий, прилегающих к районам проведения АТО и АР Крым, в 2016 году было потрачено более 200 млн грн. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины в ответе на информационный запрос.

Более 200 млн грн потратили в 2016 г. на обустройство территорий, прилегающих к АТО и Крыму - ГПСУ

"В рамках выполнения Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 14.05.2015 г. №439-р в редакции распоряжения Кабмина от 28.12.2016 г. № 1060-р. (далее - План мероприятий), в 2016 году потрачено 200 млн грн, кроме того, по ведомственному плану инженерного обустройства государственной границы - 140,8 тыс. грн", - сообщили в ГПСУ.

Ранее в ГПСУ сообщили, что по плану мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы уже обустроили 83,2 км заградительного забора.

Кроме того, в ГПСУ сообщили, что для реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы Государственным бюджетом на 2017 год запланировано 200 млн грн. Также, согласно задачам на 2017 год, в рамках Плана, запланировано завершение инженерно-технического обустройства участков трех подразделений в пределах Харьковской области и продолжение работы в Луганской области.

Украинские Национальные Новости

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