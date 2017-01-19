Більше 20 пожежників поховані під звалами висотки в Тегерані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Від 20 до 25 пожежників перебувають під завалами згорілої і зруйнованої 17-поверхової будівлі в Тегерані. Про це повідомив мер іранської столиці Мохаммад-Багер Галібаф, передає УНН з посиланням на ВВС.
За останньою інформацією, всього в результаті інциденту постраждали більше 200 осіб. Телеканал Press TV повідомляє про загиблих, проте не називає їх кількість.
На місці обвалу тривають пошуково-рятувальні роботи.
Будівля Plasco було побудована в 1962 році і довгий час вважалася найвищою в Тегерані. Всередині є торговий центр і ткацькі майстерні.
Повідомляється, що пожежа почалася близько 8 години ранку, коли більшість торговців ще не прийшли на свої робочі місця.
На місце події прибули десятки пожежнків, проте пожежа була настільки сильною, що північна стіна будівлі обрушилася, а за нею - уся споруда.