Более 20 пожарных погребены под звали высотки в Тегеране
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. От 20 до 25 пожарных находятся под завалами сгоревшего и разрушенного 17-этажного здания в Тегеране. Об этом сообщил мэр иранской столицы Мохаммад-Багер Галибаф, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По последней информации, всего в результате инцидента пострадали более 200 человек. Телеканал Press TV сообщает о погибших, однако не называет их количество.
На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.
Здание Plasco было построено в 1962 году и долгое время считалось самым высоким в Тегеране. Внутри есть торговый центр и ткацкие мастерские.
Сообщается, что пожар начался около 8:00 утра, когда большинство торговцев еще не пришли на свои рабочие места.
На место происшествия прибыли десятки пожарников, однако пожар был настолько сильным, что северная стена здания обрушилась, а за ней - вся постройка.