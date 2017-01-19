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Более 20 пожарных погребены под звали высотки в Тегеране

Киев • УНН

 • 11965 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. От 20 до 25 пожарных находятся под завалами сгоревшего и разрушенного 17-этажного здания в Тегеране. Об этом сообщил мэр иранской столицы Мохаммад-Багер Галибаф, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По последней информации, всего в результате инцидента пострадали более 200 человек. Телеканал Press TV сообщает о погибших, однако не называет их количество.

На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.

Здание Plasco было построено в 1962 году и долгое время считалось самым высоким в ​​Тегеране. Внутри есть торговый центр и ткацкие мастерские.

Сообщается, что пожар начался около 8:00 утра, когда большинство торговцев еще не пришли на свои рабочие места.

На место происшествия прибыли десятки пожарников, однако пожар был настолько сильным, что северная стена здания обрушилась, а за ней - вся постройка.

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