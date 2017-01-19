Более 20 пожарных погребены под звали высотки в Тегеране

По последней информации, всего в результате инцидента пострадали более 200 человек. Телеканал Press TV сообщает о погибших, однако не называет их количество.

На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.

Здание Plasco было построено в 1962 году и долгое время считалось самым высоким в ​​Тегеране. Внутри есть торговый центр и ткацкие мастерские.

Сообщается, что пожар начался около 8:00 утра, когда большинство торговцев еще не пришли на свои рабочие места.

На место происшествия прибыли десятки пожарников, однако пожар был настолько сильным, что северная стена здания обрушилась, а за ней - вся постройка.