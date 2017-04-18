Більше 20 людей загинуло після падіння автобуса в ущелину на Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Філіппінах пасажирський автобус зірвався в ущелину в гірському селищі на півночі країни, в результаті чого 24 людей загинули, передає УНН з посиланням на The Associated Press.
Пасажирський автобус впав в прірву на півночі Філіппін, внаслідок чого загинули як мінімум 24 людини. Як повідомляє місцева влада, усього в автобусі перебувало 45 осіб.
Кілька пасажирів постраждали, усі вони доставлені в лікарні. За попередніми даними, причиною катастрофи могли стати проблеми з гальмівною системою автобуса.
Як повідомляв УНН, щонайменше 285 людей загинули і 1073 отримали поранення під час проведення головного національного свята М'янми – водного фестивалю Тинджан.