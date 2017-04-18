Более 20 человек погибли после падения автобуса в ущелье на Филиппинах

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14797 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75167 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138339 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110305 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112333 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109782 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102192 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106371 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103056 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149320 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Более 20 человек погибли после падения автобуса в ущелье на Филиппинах

Более 20 человек погибли после падения автобуса в ущелье на Филиппинах

Киев  •  УНН

 • 10318 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. На Филиппинах пассажирский автобус сорвался в ущелье в горном поселке на севере страны, в результате чего 24 человек погибли, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Пассажирский автобус упал в пропасть на севере Филиппин, в результате чего погибли как минимум 24 человека. Как сообщают местные власти, всего в автобусе находилось 45 человек.

Несколько пассажиров пострадали, все они доставлены в больницы. По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать проблемы с тормозной системой автобуса.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 285 человек погибли и 1073 получили ранения во время проведения главного национального праздника Мьянмы - водного фестиваля тинджан.

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