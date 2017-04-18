Более 20 человек погибли после падения автобуса в ущелье на Филиппинах

Пассажирский автобус упал в пропасть на севере Филиппин, в результате чего погибли как минимум 24 человека. Как сообщают местные власти, всего в автобусе находилось 45 человек.

Несколько пассажиров пострадали, все они доставлены в больницы. По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать проблемы с тормозной системой автобуса.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 285 человек погибли и 1073 получили ранения во время проведения главного национального праздника Мьянмы - водного фестиваля тинджан.