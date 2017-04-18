Более 20 человек погибли после падения автобуса в ущелье на Филиппинах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. На Филиппинах пассажирский автобус сорвался в ущелье в горном поселке на севере страны, в результате чего 24 человек погибли, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.
Пассажирский автобус упал в пропасть на севере Филиппин, в результате чего погибли как минимум 24 человека. Как сообщают местные власти, всего в автобусе находилось 45 человек.
Несколько пассажиров пострадали, все они доставлены в больницы. По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать проблемы с тормозной системой автобуса.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 285 человек погибли и 1073 получили ранения во время проведения главного национального праздника Мьянмы - водного фестиваля тинджан.