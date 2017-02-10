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Більше 175 млн грн передбачили на підвищення виплат працівникам освіти Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. На підвищення виплат працівникам закладів освіти Київ додатково передбачив понад 175 мільйонів гривень. Про це заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Більше 175 млн грн передбачили на підвищення виплат працівникам освіти Києва

“Уже другий рік поспіль освіта є пріоритетним напрямом розвитку столиці, а видатки на цю галузь складають третину міського бюджету. Цьогоріч ми продовжуємо впроваджувати наші ініціативи, визначені міською цільовою програмою „Освіта Києва: 2016-2018 роки“. Однак, серед іншого, зробимо акцент на підвищенні соціального статусу працівників освіти Києва. Зокрема, цьогоріч уже додатково виділено понад 175 мільйонів гривень на підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам закладів і установ освіти, що фінансуються за рахунок міського бюджету”, — повідомила Г.Старостенко.

Вона зазначила, що додаткові кошти ніяким чином не вплинуть на фінансування визначених цільовою програмою напрямів у галузі освіти.

“Цьогоріч на побутові потреби садків, шкіл і профтехзакладів, на що переважно збирали раніше „благодійні внески“ батьків, передбачена також вагома сума — понад 474 мільйони гривень. Ці кошти дуже потрібні для того, щоб максимально забезпечити навчальні заклади необхідним господарчим дріб’язком, і звільнити, таким чином, батьків від так званих благодійних внесків”, — сказала Г.Старостенко.

Як повідомляв УНН, Київрада затвердила видатки на Євробачення-2017 та громадські проекти.

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