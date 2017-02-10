Более 175 млн грн предусмотрели на повышение выплат работникам образования Киева

"Уже второй год подряд образование является приоритетным направлением развития столицы, а расходы на эту отрасль составляют треть городского бюджета. В этом году мы продолжаем внедрять наши инициативы, определенные городской целевой программой "Образование Киева: 2016-2018 годы". Однако, среди прочего, сделаем акцент на повышении социального статуса работников образования Киева. В частности, в этом году уже дополнительно выделено более 175 млн гривен на повышение тарифных разрядов педагогическим работникам учреждений и учреждений образования, финансируемых за счет городского бюджета", - сообщила А.Старостенко.

Она отметила, что дополнительные средства никоим образом не повлияют на финансирование определенных целевой программой направлений в области образования.

"В этом году на бытовые нужды садов, школ и профтехзаведений, на что преимущественно собирали раньше "благотворительные взносы" родителей, предусмотрена также весомая сумма - более 474 миллионов гривен. Эти средства очень нужны для того, чтобы максимально обеспечить учебные заведения необходимыми хозяйственными мелочами, и освободить, таким образом, родителей от так называемых благотворительных взносов", - сказала А.Старостенко.

Как сообщал УНН, Киевсовет утвердил расходы на Евровидение-2017 и общественные проекты.