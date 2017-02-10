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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 175 млн грн предусмотрели на повышение выплат работникам образования Киева

Киев • УНН

 • 10995 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. На повышение выплат работникам учебных заведений Киев дополнительно предусмотрел более 175 миллионов гривен. Об этом заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Более 175 млн грн предусмотрели на повышение выплат работникам образования Киева

"Уже второй год подряд образование является приоритетным направлением развития столицы, а расходы на эту отрасль составляют треть городского бюджета. В этом году мы продолжаем внедрять наши инициативы, определенные городской целевой программой "Образование Киева: 2016-2018 годы". Однако, среди прочего, сделаем акцент на повышении социального статуса работников образования Киева. В частности, в этом году уже дополнительно выделено более 175 млн гривен на повышение тарифных разрядов педагогическим работникам учреждений и учреждений образования, финансируемых за счет городского бюджета", - сообщила А.Старостенко.

Она отметила, что дополнительные средства никоим образом не повлияют на финансирование определенных целевой программой направлений в области образования.

"В этом году на бытовые нужды садов, школ и профтехзаведений, на что преимущественно собирали раньше "благотворительные взносы" родителей, предусмотрена также весомая сумма - более 474 миллионов гривен. Эти средства очень нужны для того, чтобы максимально обеспечить учебные заведения необходимыми хозяйственными мелочами, и освободить, таким образом, родителей от так называемых благотворительных взносов", - сказала А.Старостенко.

Как сообщал УНН, Киевсовет утвердил расходы на Евровидение-2017 и общественные проекты.

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