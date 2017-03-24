Більше 17 тисяч осіб виїхали з Балаклії та дев'яти населених пунктів самостійно
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На сьогодні з Балаклії та дев’яти прилеглих населених пунктів на Харківщині самостійно виїхало 17 з половиною тисяч осіб. Про це повідомив під час години запитань до уряду у ВР повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін, передає кореспондент УНН.
У цілому було евакуйовано близько 20 тисяч осіб.
“Завдяки оперативному оповіщенню населення та наданих 74 автобусів було евакуйовано дві з половиною тисячі осіб. 17 тисяч осіб евакуювалися самостійно”, — сказав М.Чечоткін.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.