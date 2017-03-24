Более 17 тыс. человек выехали из Балаклеи и девяти населенных пунктов самостоятельно

В целом было эвакуировано около 20 тысяч человек.

"Благодаря оперативному оповещению населения и предоставлению 74 автобусов были эвакуированы две с половиной тысячи человек. 17 тысяч человек эвакуировались самостоятельно", — сказал Н.Чечеткин.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.