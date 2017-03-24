Более 17 тыс. человек выехали из Балаклеи и девяти населенных пунктов самостоятельно
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На сегодня из Балаклеи и девяти близлежащих населенных пунктов в Харьковской области самостоятельно выехали 17,5 тыс. человек. Об этом сообщил во время часа вопросов к правительству в ВР глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.
В целом было эвакуировано около 20 тысяч человек.
"Благодаря оперативному оповещению населения и предоставлению 74 автобусов были эвакуированы две с половиной тысячи человек. 17 тысяч человек эвакуировались самостоятельно", — сказал Н.Чечеткин.
Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.