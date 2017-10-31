Більше 150 будинків в Києві лишаються без тепла через борги
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Через заборгованість ОСББ і ЖБК 157 столичних будинків залишаються без теплопостачання. Про це повідомляє прес-служба "Київенерго", передає УНН.
"Обслуговуючі організації, які досі не вирішили технічні та фінансові питання підготовки до опалювального сезону 2017-2018 років, наразі не надають своїм клієнтам послуги з теплопостачання. Це ОСББ та ЖБК, які накопичили борги за спожите тепло перед ПАТ "Київенерго" більше 500 тис. грн. Внаслідок цього 157 будинків-клієнтів майже ста обслуговуючих організацій лишаються без теплопостачання", - сказано у повідомленні.
Найбільше заборгувало ДП "Еко", яке обслуговує 11 будинків Печерського району, – 17,6 млн грн боргу за тепло- та гаряче водопостачання. А ТОВ "ЖЕК-ПМ" (обслуговує три будинки Подільського району) – 5,3 млн грн, ТОВ "Київська міська компанія "Енергосервіс" (обслуговує шість будинків Дарницького району) – 4,1 млн грн.
З переліком ЖЕО та адресами будинків, які вони обслуговують можна ознайомитись тут.
Як повідомляв УНН, близько 40 тис. осіб на Хмельниччині досі сидять без опалення.