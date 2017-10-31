Более 150 домов в Киеве остаются без тепла из-за долгов

"Обслуживающие организации, которые до сих пор не решили технические и финансовые вопросы подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов, пока не предоставляют своим клиентам услуги по теплоснабжению. Это ОСМД и ЖСК, которые накопили долги за потребленное тепло перед ОАО "Киевэнерго" более 500 тыс. грн. В результате 157 домов-клиентов почти ста обслуживающих организаций остаются без теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Больше всего задолжало ГП "Эко", которое обслуживает 11 домов Печерского района, - 17,6 млн грн долга за тепло и горячее водоснабжение. ООО "ЖЭК-ПМ" (обслуживает три дома Подольского района) - 5,3 млн грн, ООО "Киевская городская компания "Энергосервис" (обслуживает шесть домов Дарницкого района) - 4,1 млн грн.

С перечнем ЖЭО и адресами домов, которые они обслуживают можно ознакомиться здесь.

Как сообщал УНН, около 40 тыс. человек в Хмельницкой области до сих пор сидят без отопления.